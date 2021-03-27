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تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

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المنتخب
 
السبت، 27-03-2021 12:57 م

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منافسه جزر القمر بعد غد، الاثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون 2021.
وتقام مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4 في تمام الساعة السادسة مساء.
وكان منتخبا مصر وجزر القمر ضمنا وصولهما إلى نهائيات البطولة الأفريقية الجولة الماضية، وستكون المواجهة القادمة لتحديد متصدر المجموعة.
ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، في حين جاء منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.
 

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