مرتضى منصور يطالب لاعبيه بصفع الحكام على وجوههم

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بصفع ‏الحكام على وجوههم في حالة قيام أحدهم بمد يده عليهم".‏

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏

جدير بالذكر أن الزمالك تلقى هزيمة أمام أسوان فى آخر جولات الفريق بالدورى بعدما تولى المدير الفنى المؤقت طارق يحيي تدريب الفريق خلفا للفرنسى بارتيس كارتيرون الذى دفع الشرط الجزائى ليرحل لصفوف التعاون السعودي.

