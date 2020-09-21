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«التظلمات» تلزم «الشناوى» برد 8 ملايين للزمالك

الشناوى
الشناوى
الإثنين، 21-09-2020 10:02 ص محمد عبد الحارس

رفضت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد كرة القدم، تظلم الزمالك وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.
وكشف عادل الشوربجي رئيس اللجنة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن قرار اللجنة النهائي، ولا يجوز التظلم عليه مرة أخرى، وبذلك انتهت هذه القضية.
وتابع رئيس اللجنة: إدارة الزمالك كانت تريد الحصول على 8 ملايين جنيه بالفوائد من الحارس بسبب حصول الشناوي على هذا المبلغ في 2018 ورده في 2020.
وواصل: اللجنة رفضت طلب الزمالك إلى جانب تظلم الشناوي وأيدت قرار لجنة شئون اللاعبين بإلزام حارس مرمى بيراميدز رد مبلغ 8 ملايين جنيه للزمالك.

 

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