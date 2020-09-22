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مرتضى منصور يكشف سر تأخر ظهور برنامجه على فضائية الزمالك

مرتضى-منصور
مرتضى منصور
الثلاثاء، 22-09-2020 01:45 ص المصريون ـ متابعات
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السر وراء عدم ظهور برنامجه على شاشة قناة النادي الأبيض حتى الاّن.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة صدى البلد:«الأزمة تكمن في عدم رغبتي الظهور في برنامج مسجل وأريد أن تكون الحلقات على الهواء مباشرةً».
وواصل:«إدارة القناة قالت لي أن الأمر سيتم حله قريباً».
وأنهى مرتضى تصريحاته بتهنئة الأهلي على تتويجه بلقب الدوري، مشدداً أنه أعطى تعليمات لقناة الزمالك بعدم ذكر إسم الأهلي، لكن قناة النادي الأحمر لا تذكر إسم نادينا.

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