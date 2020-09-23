رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن ملف المدير الفني الجديد

الأربعاء، 23-09-2020
02:05 ص
المصريون ـ متابعات
أكد المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
، أن اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف المدير الفني الجديد
للفريق الكروي الأول بالنادي، تجتمع في الوقت الحالي من أجل حسم هوية المدرب الجديد.
وأضاف منصور: "سيتم حسم هوية المدير الفني بعد انتهاء الاجتماع الخاص باللجنة، فقد تم التحدث مع كل المدربين المرشحين وانتهى الأمر".
وتابع: "غدا سيتم حسم المدير الفني للزمالك، ومن المنتظر أن يحضر المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى جماهير الزمالك
أن تطمئن على مستقبل فريقها".