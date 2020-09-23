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رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن ملف المدير الفني الجديد

مرتضي منصور
مرتضى منصور
الأربعاء، 23-09-2020 02:05 ص المصريون ـ متابعات
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي، تجتمع في الوقت الحالي من أجل حسم هوية المدرب الجديد.
وأضاف منصور: "سيتم حسم هوية المدير الفني بعد انتهاء الاجتماع الخاص باللجنة، فقد تم التحدث مع كل المدربين المرشحين وانتهى الأمر".
وتابع: "غدا سيتم حسم المدير الفني للزمالك، ومن المنتظر أن يحضر المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى جماهير الزمالك أن تطمئن على مستقبل فريقها".
 

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