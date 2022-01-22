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لهذا السبب حصل «الشناوي» على أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات

Mohamed_El_Shenawy
الشناوي
Native
Teads
السبت، 22-01-2022 01:19 م
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء أمس فوز محمد الشناوي حارس النادى الأهلى والمنتخب الوطنى بجائزة أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.
وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حامي العرين.. بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2021".









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وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حامي العرين.. بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2021".
 

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