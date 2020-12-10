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الكاف يصدم الأهلي قبل مباراة السوبر مع نهضة بركان

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الكاف يصدم الأهلي قبل مباراة السوبر مع نهضة بركان

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الكاف
 
الخميس، 10-12-2020 03:10 م المصريون
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى إلى قطر.
وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.
وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.
وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة  بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.
وقال شوبير: "الحقيقة لم أر تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".
وأضاف: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".
وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".
وتابع: "في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام".
كان الكاف قد  الكاف قد أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

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