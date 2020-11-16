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إصابة جديدة بكورونا في الأهلي.. تعرف عليه

فريق الأهلي
الأهلي
 
الإثنين، 16-11-2020 11:55 ص المصريون
أصيب رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا.
وأثبتت التحاليل والفحوصات التي خضع لها رؤوف عبدالقادر، اصابةه بفيروس كورونا
وينفذ الكابتن رؤوف عبدالقادر البرنامج العلاجي المخصص من وزارة الصحة فى منزله تحت اشراف دكتور محمد شوفي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.
ويتابع مسئولو النادي الأهلي الحالة الصحية لرؤوف عبدالقادر، ويتواصل محمود الخطيب رئيس النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء مع الأسرة لمتابعة تطورات الحالة وتذليل أي صعوبات.
 

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