إصابة جديدة بكورونا في الأهلي.. تعرف عليه

الإثنين، 16-11-2020
11:55 ص
المصريون
أصيب رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بفيروس
كورونا
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وأثبتت التحاليل والفحوصات التي خضع لها رؤوف عبدالقادر، اصابة
ه بفيروس
كورونا
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وينفذ الكابتن رؤوف عبدالقادر البرنامج العلاجي المخصص من وزارة الصحة فى
منزله تحت اشراف دكتور محمد شوفي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.
ويتابع مسئولو النادي الأهلي الحالة الصحية لرؤوف عبدالقادر، ويتواصل
محمود الخطيب رئيس النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء مع
الأسرة لمتابعة تطورات الحالة وتذليل أي صعوبات.