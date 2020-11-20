أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد
قليل من المباريات، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية أول أمس الأربعاء.
الدوري الفرنسي
رين ضد بوردو - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
موناكو ضد باريس سان جيرمان - العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
الدوري الإسباني
أوساسونا ضد هويسكا - العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الإماراتي
بنى ياس ضد اتحاد كلباء - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
الوصل ضد العين - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
الشارقة ضد النصر - السابعة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
الفجيرة ضد حتا - السابعة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية