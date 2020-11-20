أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد قليل من المباريات، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية أول أمس الأربعاء.

الدوري الفرنسي

رين ضد بوردو - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

موناكو ضد باريس سان جيرمان - العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد هويسكا - العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإماراتي

بنى ياس ضد اتحاد كلباء - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

الوصل ضد العين - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

الشارقة ضد النصر - السابعة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية

الفجيرة ضد حتا - السابعة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية