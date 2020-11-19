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ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

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كهربا
 
الخميس، 19-11-2020 06:40 م محمد فضل

حالة من الصدمة عمت القلعة الحمراء، بعد أنباء عن إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا، وذلك قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقالت مصادر- حسب صدى البلد- إن الفحوصات أثبتت إصابة كهربا بفيروس كورونا وسيخضع لمسحة جديدة غدًا.
فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وقال عبدالحفيظ أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق ينتظم في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.
وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة المصري، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
 

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