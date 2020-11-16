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"الغندور" يكشف مصير مصطفي محمد مع الزمالك

الغندور
الغندور
 
الإثنين، 16-11-2020 01:51 م أمير سعد
كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته أمام النادي الأهلي.
وقال الغندور عبر برنامجه "زملكاوي": "مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك بنسبة 95% بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي إذا فاز الأبيض".
وأضاف: "هناك أتفاق بين اللاعب وإدارة نادي الزمالك على الرحيل خلال الفترة القادمة خصوصاُ أن حلمه هو الاحتراف الخارجي".
ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري، على إستاد القاهرة، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".
 

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