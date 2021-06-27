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الغندور عن تصريحات جمعة بشأن ركلة جزاء الأهلي في الترجي: كلامه سليم

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الغندور عن تصريحات جمعة بشأن ركلة جزاء الأهلي في الترجي: كلامه سليم

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الأحد، 27-06-2021 03:23 م

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن رأيه في قرارات حكم مباراة الأهلي والترجي أمس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، فيديو لـ حديث محللي  قناة “بي ان سبورت” وبينهم وائل جمعة نجم الأهلي السابق  لاختلافهم بشأن قرار الحكم بطرد نجم الترجي واحتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي.
وكتب الغندور: “وائل جمعة كلامه سليم وعشان الناس تفهم قانون لو هناك تنافس على الكرة أصبح إنذار لكن لو هناك فرصة محققة لإحراز هدف وهناك استحواذ حالي أو مستقبلي للكرة من انفراد تام وهدف محقق طرد وضربة جزاء وهذه الحالة طرد وضربة جزاء وكلام وائل جمعة سليم”.
 

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