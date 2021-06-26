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الأهلي يتأهل لنهائي أبطال أفريقيا بعد اكتساح الترجي

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السبت، 26-06-2021 07:08 م

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه انتصارًا كبيرًا على الترجي التونسي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب، على استاد "السلام وي".
مارس فريق الترجي الضغط القوي على دفاعات الأهلي منذ الدقيقة الأولى في المباراة، ولكن صمدت دفاعات الأحمر كثيراً ومنحهم محمد الشناوي الإطمئنان في أكثر من كرة.
حاول الأهلي الاستحواذ على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتبادل لاعبي الأهلي الكرة في وسط الملعب ولكن اقتنصها دفاع الترجي سريعاً ليعود للهجوم على الأحمر.
وفي الدقيقة التاسعة سقط محمد على بن رمضان لاعب الترجي التونسي، في هجمة مرتدة للنادي الأهلي ولكن الروح الرياضية منعت لاعب الأحمر من استكمال الهجمة وأخرج أكرم توفيق الكرة لإيقاف  اللعب والاطمئنان على لاعب الترجي.
وتلقى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله مع أحد لاعبي الترجي التونسي، في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وحصل الأهلي في الدقيقة 22 على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة أمام منطقة الجزاء بعد ملامسة الكرة في يد أحد مدافعي الترجي وتصدى مجدي أفشة لتسديد الكرة ولكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت بسلام على الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في أجواء المباراة بشكل جيد واستحوذ على الكرة، وفقد الترجي السيطرة بشكل ملحوظ جعل لاعبي الأهلي تصل لمرمى حارس الترجي في أكثر من كرة.
وسدد رؤوف بن غيث لاعب الترجي كرة قوية على مرمى الشناوي ولكن كان لها السد بالمرصاد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
تدخل لاعب الترجي التونسي بقوة على طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء، أدى الى سقوطه وتوقف اللعب وعاد الحكم لخاصية الـ VAR واحتسب الكرة ركلة جزاء.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الياس شتي بسبب اعتراضه طاهر محمد طاهر.
 

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