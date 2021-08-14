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الغندور عن إسناد مباراة الزمالك والإسماعيلي لـ جريشة: عبدالحفيظ حذف رقمه

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الغندور
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السبت، 14-08-2021 12:14 ص


علق الإعلامي خالد الغندور على قرار لجنة الحكام بعد إسناد طاقم تحكيم بقيادة الدولى جهاد جريشة لمبارة الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب خالد الغندور عبر "فيس بوك": "اخر مباراة لكابتن جهاد جريشة في مشواره التحكيمي  للزمالك والإسماعيلي واعتقد اختيار غير سليم بعد هجوم كابتن سيد عبد الحفيظ عليه ومسحه لرقم تليفونه وده يعطي ضغوط كبيرة على الحكم في مباراة مصيرية".
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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