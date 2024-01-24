الأربعاء 24 يناير 2024
توقيت مصر 22:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة هائلة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

ابتداءً من الغد.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

مصطفى الفقي: مصر سترسل قوات عسكرية إلى الصومال لمواجهة إثيوبيا في هذه الحالة

رسالة مؤثرة من بسمة وهبة للفنانة التي تسببت في طلاق العوضي وياسمين

عمرو أديب: "أيوه أنا سعودي وافتخر"

شاهد.. ريهام سعيد بعد تشوه وجهها عقب إجراء عملية تجميل فاشلة

ريال مدريد وبرشلونة.. عروض أوروبية لـ إمام عاشور مقابل 19 مليون يورو

سخرية من ملكة جمال العرب بسبب فستانها (صور)

عروسان يقضيان ليلة الدخلة في المستشفى.. ما حدث صادم

" كلام أحمد حجازي قطعني".. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

IMG-20240124-WA0026
الشناوي
الأربعاء، 24-01-2024 11:02 ص


أكد كابتن طارق سليمان مدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمقاولون العرب الحالي، أن محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، حارس كبير.
وأضاف طارق سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشناوي لا يتحمل مسؤولية أي هدف بنسبة 100%، ولكن هناك نسب لكل هدف، وأن الحارس يتحرك مع تحرك الكرة أمام المرمى.
ولفت إلى أن الهدفين بـ مباراة غانا، يتحمل الشناوي مسؤولية كبيرة لآنه كان يقف في مكان غير صحيح بالمرمى، وأن الشناوي كان عليه أن يقف في المكان الصحيح.
وأشار إلى أن الهدف الأول لـ الرأس الأخضر، يتحمل الشناوي مسؤولية الهدف، والهدف الثاني الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%..

إقرأ ايضا

IMG-20240124-WA0019

ريال مدريد وبرشلونة.. عروض أوروبية لـ إمام عاشور مقابل 19 مليون يورو

IMG-20240124-WA0018

" كلام أحمد حجازي قطعني".. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا

IMG-20240123-WA0023

أهم من محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن أفضل لاعب في المنتخب منذ 4 سنوات

أخبار متعلقة

IMG-20240123-WA0023

أهم من محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن أفضل لاعب في المنتخب منذ 4 سنوات

IMG-20240123-WA0018

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

IMG-20240118-WA0018

بعد لقطة المران.. رسالة عاجلة من شوبير لـ إمام عاشور

IMG-20240117-WA0006

سر التغريدة التي حذفها حساب منتخب مصر عن "صلاح" بعد الهجوم الشديد

djhfak

بعد صدمة موزمبيق.. 4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

IMG-20240114-WA0023

بشرى من وزير الرياضة.. مواعيد مباريات منتخب مصر التي تنطلق اليوم