«الشباب والرياضة» تنهي المرحلة الأولى من برنامج روبوتاك

«الشباب والرياضة»



أنهت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الأولى من برنامج "روبوتاك" الذي تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عاماً وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وتم تدريب المشاركين أون لاين فى ضوء تحول مشروعات الوزارة رقمياً، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكى للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجى وأساليب التفكير في حلول، وإستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال.

وخضع الطلائع المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لاختبار عقب نهاية التدريب لتقييم مستواهم، وتمهيداً لمرحلة تنفيذ نموذج روبوت.