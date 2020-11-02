أول تعليق لوزير الشباب على أزمة نادى الزمالك

الإثنين، 02-11-2020
01:28 م
محمد عبد الحارس
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تغلق أي حساب بنكي أو تجمد توقيعات في نادي الزمالك
حتى الآن.
وأضاف الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون، ولا يوجد أى تخاذل فى اتخاذ قرارت حاسمة حيال وجود أى مخالفة.
وتابع "صبحي" خلال كلمته بمؤتمر دوري مراكز الشباب: "لا يهمنا أي صوت عالي أو فيديوهات تخرج من أي طرف فنحن نقوم بدورنا وأي مُخطيء سيعاقب، لا نرد كثيرًا ولكن وقت توقيع القرار وإعلانه سنتحدث عن كل شيء".
وتابع "مبنخافش من حد.. نخاف من القانون فقط، مستكملا الوزارة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش
في كافة المؤسسات".