الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 13:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق لوزير الشباب على أزمة نادى الزمالك

فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير سموحة

صاحب فضيحة الأمن القومي الأمريكي يطالب بالجنسية الروسية

ضربة جديدة للاقتصاد التركي

وفاة أول مصاب بفيروس " كورونا"بعد شفاءه يثير ضجة في بريطانيا

مجددا الأمن يقبض علي طفل المرور و 4 من أصدقائه

اشتعال سيارة ملاكي علي كوبري أكتوبر

محمود علاء يشارك بتدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للرجاء

"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

ADS
 

أول تعليق لوزير الشباب على أزمة نادى الزمالك

received_691679718414238
صبحى
 
الإثنين، 02-11-2020 01:28 م محمد عبد الحارس
 
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة  لم تغلق أي حساب بنكي أو تجمد توقيعات في نادي الزمالك حتى الآن.
وأضاف  الوزارة  تقوم بدورها وفقا للقانون، ولا يوجد أى تخاذل فى اتخاذ قرارت حاسمة حيال وجود أى مخالفة. 
وتابع  "صبحي" خلال كلمته بمؤتمر دوري مراكز الشباب: "لا يهمنا أي صوت عالي أو فيديوهات تخرج من أي طرف فنحن نقوم بدورنا وأي مُخطيء سيعاقب، لا نرد كثيرًا ولكن وقت توقيع القرار وإعلانه سنتحدث عن كل شيء".
وتابع "مبنخافش من حد..  نخاف من القانون فقط، مستكملا الوزارة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات".
 

إقرأ ايضا

received_1655847574587100

فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير سموحة

received_1324898671194536

محمود علاء يشارك بتدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للرجاء

received_1797367510404213

"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

أخبار متعلقة

202001280821272127

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: عمرو الجنايني تواصل معي وأبلغني بهذا القرار الصادم

15

مفاجأة الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

مرتضى منصور

قرار ناري من مرتضى منصور ضد هذين الإعلاميين: منع لاعبي الزمالك من الظهور معهما

مرتضي منصور في المؤتمر

هكذا ساند لاعبو الزمالك مرتضى منصور

كارتيرون

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته