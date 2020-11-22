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"الشباب والرياضة" تنظم لقاءً حوارياً ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

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أشرف صبحي
 
الأحد، 22-11-2020 10:49 ص أمير سعد


تنظم وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقاءً حوارياً بعد غد الثلاثاء على مسرح الوزارة ضمن مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"؛ للتحدث حول آليات مواجهة التعصب، ونبذ العنف، ونشر الروح الرياضية بين الجماهير.
يشهد اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة الكابتن ضياء السيد نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، وحضور مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات، وعدد من قيادات الوزارة، والشخصيات الرياضية.
وأوضح وزير الشباب أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"؛ لدعوة الجميع لنبذ التعصب الكروي، وإعلاء قيم الود، والمحبة، والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماضية في تنفيذ المبادرة خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف بعد مباراة الأهلى والزمالك في ختام بطولة دورى أبطال إفريقيا.
وجدد الدكتور أشرف صبحي دعوته إلى جماهير كرة القدم المصرية بالالتزام بالتشجيع المثالي، وعدم الخروج عن النص في مباراة القطبين التي ستشاهدها العديد من دول العالم في ختام أكبر بطولة كرة قدم على مستوى الأندية في القارة الإفريقية، لافتاً جاري التنسيق والمتابعة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والاتحاد المصري؛ للخروج بالمباراة في أفضل صورة تليق بمكانة مصر، وقدرتها على استضافة، وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

 

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