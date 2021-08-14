تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك اليوم

السبت، 14-08-2021
02:11 م
يستضيف الإسماعيلي
نظيره الزمالك
، اليوم، السبت، في السابعة
مساء، على استاد الإسماعيلي
ة، ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك
جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 67
نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي، بينما يتواجد الإسماعيلي
في المركز الـ12 برصيد 34
نقطة.
وتعادل الإسماعيلي
مع الأهلي الأربعاء الماضي، 1-1 ليعطل
الفريق الأحمر عن سباق الصدارة التي انفرد بها الزمالك
.
ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي
بتشكيل
كالتالي..
حراسة المرمى: محمد فوزي.
الدفاع: مروان الصحراوي – باهر المحمدي – عبد الله جمعة
– حسين السيد.
الوسط: محمود عبد العاطي دونجا – محمد عادل – محمد صادق.
الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو.