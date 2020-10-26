أسماء حكام مباراة الزمالك والإسماعيلى بختام الدورى

الإثنين، 26-10-2020
10:07 ص
محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام
بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك
والإسماعيلي
، ويعاونه كلا من سمير جمال حكما مساعدا وهاني عبد الفتاح حكما مساعدا، وهاني أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.
وتنطلق مباراة الزمالك
والإسماعيلي
ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة.
ويسعى الزمالك
بقيادة مديرة الفنى جايمي باتشيكو لحصد نقاط المباراة، من أجل ضمان المركز الثاني الذى يضمن له المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.