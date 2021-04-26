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تشكيل وموعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي والقناة الناقلة

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الزمالك
 
الإثنين، 26-04-2021 11:29 ص المصريون

يدخل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مواجهة مع البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر فضائية أون تايم سبورتس.
ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب الغائب عن أسوار القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، خاصة وأنه ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما
 الهجوم:  محمود شيكابالا – أشرف بنشرقي – حميد أحداد
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن غريمه الأهلي الذي له جولتين مؤجلتين، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.
 

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