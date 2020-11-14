هذه القناة تنقل مباراة مصر وتوجو

السبت، 14-11-2020
07:24 م
أحمد سالم
يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدري مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب توجو، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد "زيزو" أساسيا في مباراة اليوم، بدلًا من محمد صلاح الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة.
والتقى منتخبا مصر وتوجو
8 مرات قبل مواجهة الليلة، كان اللقاء الأول في كأس أمم إفريقيا بساحل العاج يوم 10 مارس 1984 وانتهى بالتعادل السلبي.
أما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو
فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، فتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة واحد فقط.
وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 7، على التردد الفضائي :(10853) الاستقطاب: أفقي H، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح: 3/4.