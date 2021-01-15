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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
 
الجمعة، 15-01-2021 02:02 م أمير سعد
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الجونة بالجولة السابعة لبطولة الدورى.
وكان البرتغالي جايمي باتشكو المدير الفني للفريق منح الاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري بهدف نظيف.
وييشهد مران اليوم انتظام جميع الاعبيبن فيما عدا محمد اشرف روقا لاستمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد.
فينتظم الدولى التونسى فرجاني ساسى بعد إنتهاء الراحة التى منحها الجهاز لاعبين الفترة الماضية؛ خاصة بعدما عقد باتيشكو جلسة خاصة معه طالبة بالتركيز الفترة المقبلة في ظل تلاحم المباريات.
كما يواصل مصطفي محمد مهاجم الفريق أداءتدريباته الجماعية لحين حسم مصير احترافه من عدمه.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بالجولة السابعة لبطولة الدورى المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف النادى الاهلى الذى يحتل صدارة الجدول بفارق الأهداف.
 

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