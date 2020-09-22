الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

شاهد.. انفجار ضخم يهز جنوب لبنان ويدمر المنازل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

رئيس وزراء بريطانيا يلوح بنشر الجيش لتطبيق قواعد كورونا

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا في الدوري

images (67)
مباراة الزمالك
الثلاثاء، 22-09-2020 07:54 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لاهم المباريات. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك وطنطا في الدوري الممتاز. 

شاهد البث من هنا

إقرأ ايضا

الزمالك

تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا

0_GettyImages-1273699815

بسبب منع المشجعين.. أندية الدوري الإنجليزي مهددة بالإفلاس

الزمالك

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

أخبار متعلقة

الزمالك

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

20200918023447874

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

820203195724584668946

حلمى طولان لـ طارق يحيي: "انت مطبلاتى"

www.arabfive.com---1-170

بث مباشر .. شاهد مباراة الزمالك و إنبي

20191225191547294-3

تغيرات جديدة بتشكيل الزمالك أمام إنبى

image

إصابة 3 لاعبين بالزمالك بـ "كورونا"