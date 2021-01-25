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متوقف على «موسيماني».. «شوبير» يعلن انضمام مدافع مفاجأة إلى الأهلي

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شوبير
 
الإثنين، 25-01-2021 02:22 م المصريون

أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلي أنهى كافة إجراءات ضم أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إن اللاعب حضر إلى النادي الأهلى بالفعل وخضع إلى الكشف الطبي وتم إنهاء كافة إجراءات ضمه من الناحية الإدارية .
وأضاف أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أصر على خضوع اللاعب أحمد العش إلى فترة معايشة مع فريق الشباب من أجل حسم موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي مؤكدا أن المدير الفنى للأحمر يرغب فى رؤية اللاعب على الطبيعة أولا قبل إتمام التعاقد معه رسميا .
وعلى الجانب الأخر ، يواصل فريق الأهلي استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.
 

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