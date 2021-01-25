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نجم الأهلي يفاجيء الجماهير: سوف أنتقل إلى الزمالك بعد انتهاء عقدي مع الأحمر

فريق الأهلي
نجم الأهلي يفاجيء الجماهير: سوف أنتقل إلى الزمالك بعد انتهاء عقدي مع الأحمر
 
الإثنين، 25-01-2021 08:14 ص المصريون
كشف عمرو جمال - لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش - أنه قد يذهب لنادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الأحمر.

وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": إذا انتهت علاقتي بالأهلي سأبحث عن أفضل عرض مناسب لي ولا مانع أن يكون الزمالك بين هذه العروض، الزمالك القطب الثاني في الكرة المصرية. دائما أتحدث عنه بطريقة إيجابية.

وأضاف: الأهلي مختلف عن أي فريق جماهيري. هو رقم 1 في إفريقيا والفرق العربية. هدفي أن أعود له وأن تخدمني الظروف لم يحدث أي تواصل بيني وبين أي مسؤول. الأهلي يصب تركيزه على المجموعة الحالية ولديهم هدف في كأس العالم للأندية.

وأردف: المهاجم الأنسب للأهلي؟ بواليا أفضل للأهلي لأنه مهاجم رقم 9 لكن شريف لا يقوم بهذا الدور، رغم أنه قدم أداء جيد مع إنبي وسجل أهدافا مع الأهلي، على بواليا أن يكون في قمة تركيزه. لا يجوز أن تتعاقد مع صفقة وتقوم بذبحها.
 

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