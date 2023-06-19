الإثنين 19 يونيو 2023
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

واقعة صادمة.. زنا بابنة زوجته وحملت منه.. هل يجوز الزواج منها بعد طلاق أمها؟

مرتضى منصور للمحكمة: "أنا جاي احتفل بعيد ميلادي هنا"

فيديو لا يًصدق.. ماذا حدث لزجاج سيارة بعد سكب عليه مشروب "ريد بول"

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في جريمة قتل طبيب على يد زميله وعشيقته

شاهد.. فيفي عبده تسقط أرضاً داخل فندق بالرياض وتتحدث بطريقة غريبة

فيديو هز مواقع التواصل.. شاب يقتل طليقته ووالدها بالرصاص في الشارع

الخطيب يتدخل بنفسه لإقناع كولر بضم هذا اللاعب إلى الفريق

تراجع غير مسبوق في سعر الأرز.. كم وصل الآن؟

طبيب ومحامية وممرض.. تفاصيل صادمة في مقتل طبيب ودفنه داخل عيادته

بالصور.. وصول أسماك القرش إلى شواطئ الإسكندرية

الخطيب يتدخل بنفسه لإقناع كولر بضم هذا اللاعب إلى الفريق

1511976_0
الخطيب
الإثنين، 19-06-2023 09:37 ص

أكد أحمد حسام ميدو أن سعد سمير لاعب فيوتشر الحالي، طلب العودة للنادي الأهلي في الموسم الجديد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعد سمير واحد من اللاعبين المميزين وله دورا كبيرا مع فيوتشر، ولو حافظ على نفسه من الإصابات له دورا كبيرا"

وأضاف: "سعد سمير طلب العودة للأهلي في الموسم الجديد، ولكن مارسيل كولر متمسك بأن يكون لديه 4 قلوب دفاع، وإذا تعاقد مع لاعب خامس يجب أن يكون صغير في السن، لذلك كولر رفض فكرة عودة سعد سمير"

واختتم: "هناك جلسة بين الخطيب ومارسيل كولر خلال الفترة المقبلة لمحاولة إقناع كولر بعودة سعد سمير مرة أخرى للنادي الأهلي"

إقرأ ايضا

12ECB927-AC38-4210-A15E-2B8F0615C1CD-6276e372cc83d

صدمة في الأهلي.. الشناوي يصر على الرحيل بسبب عرض سعودي ضخم

62313

مفاجأة.. حسين الشحات يقرر الرحيل عن الأهلي ويتجه إلى هذا النادي بمقابل ضخم

مصطف-شوبير-والمشجع-الزملكاوي-1686655431-0

"صدمنا كلنا".. مصطفى شوبير يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي في المغرب

أخبار متعلقة

12ECB927-AC38-4210-A15E-2B8F0615C1CD-6276e372cc83d

صدمة في الأهلي.. الشناوي يصر على الرحيل بسبب عرض سعودي ضخم

62313

مفاجأة.. حسين الشحات يقرر الرحيل عن الأهلي ويتجه إلى هذا النادي بمقابل ضخم

242594

الأهلي يرفض انتقال الشناوي لهذا النادي

Capture

الأهلي يلجأ لبيع 3 لاعبين لتوفير الدولار

61507-16846974500644004

كولر يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد نجم الأهلي

1935670_0

برقم خيالي.. نادي إماراتي يحاول خطف كولر من الأهلي