الخطيب يتدخل بنفسه لإقناع كولر بضم هذا اللاعب إلى الفريق

أكد أحمد حسام ميدو أن سعد سمير لاعب فيوتشر الحالي، طلب العودة للنادي الأهلي في الموسم الجديد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعد سمير واحد من اللاعبين المميزين وله دورا كبيرا مع فيوتشر، ولو حافظ على نفسه من الإصابات له دورا كبيرا"

وأضاف: "سعد سمير طلب العودة للأهلي في الموسم الجديد، ولكن مارسيل كولر متمسك بأن يكون لديه 4 قلوب دفاع، وإذا تعاقد مع لاعب خامس يجب أن يكون صغير في السن، لذلك كولر رفض فكرة عودة سعد سمير"

واختتم: "هناك جلسة بين الخطيب ومارسيل كولر خلال الفترة المقبلة لمحاولة إقناع كولر بعودة سعد سمير مرة أخرى للنادي الأهلي"