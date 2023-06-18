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صدمة في الأهلي.. الشناوي يصر على الرحيل بسبب عرض سعودي ضخم

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الشناوي
الأحد، 18-06-2023 08:58 ص

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن عرض سعودي قوى لـ الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

 

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عرض سعودي ضخم للشناوي والحارس يصر علي الرحيل"

 

وسبق ورفض النادي الأهلي فكرة رحيل الشناوي بعد العرض الذي تلقاه في بداية الموسم الجاري من جانب أحد الأندية السعودية مقابل مبلغ مالي كبير نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده في تلك الفترة .

 

 

من ناحية أخرى يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الأحد استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

 

 

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