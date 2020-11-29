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صدمة.. أمير مرتضى منصور يصف «الخطيب» بوصف خارج ومهين

amir
الخطيب وأمير
 
الأحد، 29-11-2020 03:20 م المصريون

لم يتمالك أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، نجل رئيس الزمالك الموقوف، أعصابه أمام تعليق لأحد متابعيه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأساء لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ووجه له وصف غير لائق.
ونشر أمير مرتضى، آية قرآنية، للدفاع عن محمود عبدالرازق شيكابالا، بعد تعرضه للإهانة من بعض المشجعين، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ صدق الله العظيم".
وجاء الرد من أحد متابعي أمير، والذي نصحه بأن يقوم بتوجيه نفس النصيحة لوالده رئيس نادي الزمالك المعزول، وقال: "عندك حق اللي عملوا كده غلط وعيب، بس جرب برضه تنصح أبوك وتكتبله نفس الآيات دي"... عشان هو بيعمل أكتر من كده مليون مرة".
ورد أمير مرتضى بتوجيه إهانة لمحمود الخطيب من خلال آيه قرآنية تتحدث عن السارق، وقال، : "حاضر وانت ابعت الآية دي للكابتن الخطيب.. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، صدق الله العظيم".
وأثار رد أمير مرتضى منصور، غضب الكثيرين، مطالبين إياه بحذف الرد وعدم إقحام "الخطيب" في الأمر أو توريط نفسه في خطأ لا يصح.

 

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