"الجبلاية" تصدم الأهلى فى هذا الأمر

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الخميس، 08-10-2020 12:26 م محمد عبد الحارس

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، موقف أحمد فتحي لاعب الأهلي مع فريقه حال التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال "العطار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "لن أسمي لاعبًا بعينه، لكن العقود ستنتهي هذا الموسم فور اكتمال مسابقة الدوري المصري".
وتابع: "أي لاعب يمتلك عقدًا مع ناديه سينتهي بنهاية الموسم، ولا يحق لأي لاعب المشاركة مع النادي إذا وصل لنهائي بطولة إفريقيا بعد انتهاء الموسم الرياضي، إلا في حالة واحدة وهي أن يوقع عقدًا جديدًا".
وكان أحمد فتحي قد وقع لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، ومن المُقرر أن ينضم له بعد انتهاء الموسم الحالي.

 

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