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كواليس جلسة "الخطيب" مع فايلر

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شوبير
الأربعاء، 23-09-2020 12:09 م محمد عبد الحارس

كشف الإعلامى أحمد شوبير، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وقال "شوبير" خلال  برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت"، إن الخطيب عقد جلسة أمس مع فايلر، لوضع النقط على الحروف، خاصة بعدما شعر رئيس الأهلي بـ ازدياد حالة من القلق والتوتر لدى السويسري٧ على نجله وزوجته لتواجدهما بعيدًا عنه، بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأضاف: "الخطيب قال لفايلر مالك زعلان ليه، إحنا شايلينك على كفوف الراحة، قال له دي حقيقة بس أنا مش مرتاح ومش مبسوط، رد الخطيب قال له إحنا عايزينك تكمل معانا وفي الأخر القرار قرارك، سنتقبل الأمر وليس لدينا أى أزمة".

 

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