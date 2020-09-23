مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

اقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، بسبب شعوره بعدم الراحة في القاهرة ورغبته في العودة إلى بلاده.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة معه أمس الأول الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.