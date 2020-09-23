الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

فايلر
فايلر
الأربعاء، 23-09-2020 02:43 م محمد عبد الحارس

اقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، بسبب شعوره بعدم الراحة في القاهرة ورغبته في العودة إلى بلاده.
وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة معه أمس الأول الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية.  
وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.

 

إقرأ ايضا

1

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

213420

غياب "ميسى" و"رونالدو" عن جائزة أفضل لاعب بأوروبا

2018_9_30_12_15_14_738

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

أخبار متعلقة

16227378401591275864

كواليس جلسة "الخطيب" مع فايلر

20200807020819819

«الخطيب» يجتمع بـ «فايلر» بعد مران الأهلي

Capture

كواليس اجتماع والد "ميسى" برئيس برشلونة

202002220539363936

مفاجأة.. ميسي يتراجع ويقرر البقاء في برشلونة

image

قرار جديد من إدارة برشلونة بشأن "ميسى"

54696768_303

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله