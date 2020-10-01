رسميًا الأهلى يعلن جهازه الجديد

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الاهلى
 
الخميس، 01-10-2020 01:57 م محمد عبد الحارس


أعلن النادى الأهلى رسمياً، إنهاء تعاقده مع السويسرى رينه فايلر، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة.  

كما أعلن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسوموسيمانى المدير الفني السابق لفريق صنداونز الجنوب أفريقي لمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.

وقرر المجلس الإبقاء على البلجيكي ميشيل يانكون في منصب مدرب الحراس وسامي قمصان في منصب المدرب وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

 

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