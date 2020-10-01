أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عددًا
من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الجولات الأخيرة من
منافسات الموسم الحالى، بعد توقفها عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19".
الدوري الإسباني
إشبيلية ضد ليفانتي الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
أتلتيك بلباو ضد قادش الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
سلتا فيجو ضد برشلونة الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
الدوري الأوروبي
توتنهام الانجليزي ضد مكابي حيفا الاسرائيلي الساعة التاسعة مساء
ريو أفي البرتغالي ضد ميلان الايطالي الساعة التاسعة مساء
آيك أثينا اليوناني ضد فولفسبورج الألماني الساعة التاسعة إلا ربع مساء
كأس رابطة المحترفين الانجليزية
ليفربول ضد أرسنال الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD2
أستون فيلا ضد ستوك سيتي الساعة السادسة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
الدوري المصري
الجونة ضد طنطا الساعة الخامسة ونصف مساء
المصري ضد الزمالك الساعة 8 مساء