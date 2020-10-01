أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عددًا من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى، بعد توقفها عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ليفانتي الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

أتلتيك بلباو ضد قادش الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

سلتا فيجو ضد برشلونة الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

الدوري الأوروبي

توتنهام الانجليزي ضد مكابي حيفا الاسرائيلي الساعة التاسعة مساء

ريو أفي البرتغالي ضد ميلان الايطالي الساعة التاسعة مساء

آيك أثينا اليوناني ضد فولفسبورج الألماني الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كأس رابطة المحترفين الانجليزية

ليفربول ضد أرسنال الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD2

أستون فيلا ضد ستوك سيتي الساعة السادسة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD6

الدوري المصري

الجونة ضد طنطا الساعة الخامسة ونصف مساء

المصري ضد الزمالك الساعة 8 مساء



