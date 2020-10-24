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التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض

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كلاسيكو الأرض
 
السبت، 24-10-2020 12:41 م محمد عبد الحارس

يستضيف نادي برشلونة الإسباني غريمه التقليدي ريال مدريد، فى الرابعة عصر اليوم، في مباراة الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
واستقر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب أمام برشلونة، والدفع بكل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.
ونستعرض لكم خلال السطور القادمة التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:
تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - ديفيد ألبا.
خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو.
خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ناتشو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

 

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