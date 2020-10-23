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"البرغوث" يزين قائمة برشلونة استعدادا لـ الكلاسيكو

2020_10_20_23_2_16_443
ميسى
 
الجمعة، 23-10-2020 02:51 م محمد عبد الحارس


أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب.
وشهدت قائمة برشلونة عودة الظهير الأيسر خوردي ألبا بعد تسلمه التصريح الطبي للمشاركة.
وضمت قائمة برشلونة 23 لاعبا كالتالي:
في حراسة المرمى: نيتو، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس.
الدفاع: سيرجينو ديست، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، رونالد أراوخو، خوردي ألبا، جونيور فيربو.
الوسط: سيرجيو بوستكس، فرانكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، كارليس ألينيا.
وفي الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو، بيدري، فرانسيسكو تريناكو، أنسو فاتي، مارتن برايثويت.
ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

 

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