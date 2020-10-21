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برشلونة يفتتح مشوار الأبطال بفوزٍ كبير على فرينكفاروزي

برشلونة وريال مايوركا
برشلونة
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:49 ص المصريون ـ متابعات
حقق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه فرينكفاروزي المجري، وهزمه بخمسة أهداف لهدفٍ وحيد، الثلاثاء، في مباراة لحساب منافسات المجموعة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليغ".
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة بالمقدمة في الدقيقة 27 من علامة الجزاء، ثم ضاعف الشاب أنسو فاتي النتيجة بهدف ثان جاء عند الدقيقة 42.
وأثبت الفريق الكتلوني علو كعبه على الفريق المجري، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 50، من لعبة جماعية مثالية بين ميسي وأنسو فاتي، وصلت على إثرها الكرة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو الذي سددها قوية في المرمى.
وعرفت الدقيقة 70 احتساب ركلة جزاء لصالح فرينكفاروزي، جاء منها هدف الفريق الوحيد، قبل أن ينجح البرسا في تسجيل هدفين مُتتاليين، حملا توقيع كل من بيدري لوبيز، وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 82 و89.
وبهذا، تصدر برشلونة فرق المجموعة بثلاث نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالي، الذي انتصر بدوره على دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مُقابل. 
 

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