برشلونه يعلن القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد

الجمعة، 23-10-2020
03:48 م
أحمد سالم
أعلن اليوم، مدرب برشلونة
الإسبانى الهولندى رونالد كومان، عن قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة ريال مدريد
فى كلاسيكو الارض والتي ستلعب في تمام الساعة 4 عصرا غدا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة ال7 من الدوري الإسباني
وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدرب الهولندي رونالد كومان 23 لاعبا هم:
“ديست، بيكيه، رونالد أراخو، سيرجيو، ألينيا، جريزمان، بيانيتش، بريثويت، ميسي، عثمان دمبيلي، ريكوي بويج، نيتو، كوتينيو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجى روبرتو، فرينكى دي يونج، أنسو فاتي، جونيور، إيناكي بينيا، أرناو تيناس”.
ويغيب حارس المرمى تير شتيجن ولاعب الوسط ماتيوس والمدافع صامويل أومتيتي بسبب الإصابة.
وعاد جوردى ألبا الظهير الايسر، لقائمة برشلونة
وذلك عقب تلقيه التصريح الطبي للمشاركة في مباراة الكلاسيكو، بعد تعافيه من إصابة أوتار الركبة التي أبعدته عن صفوف الفريق الكتالونى منذ بداية أكتوبر الجارى.