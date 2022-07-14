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الإطاحة بعصام الحضري من جهاز المنتخب.. تعرف على البديل

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عصام الحضري
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الخميس، 14-07-2022 02:00 م

أكد البرتغالي لويس ستيفس توليه منصب مدرب حراس منتخب مصر في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا.
وقال لويس ستيفس في تصريح صحفية: "نعم لقد توليت رسميا منصب مدرب حراس منتخب مصر في جهاز فيتوريا".
وكان اتحاد الكرة المصري، حاول الإبقاء على عصام الحضري في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إلا أن روي فيتوريا أصر على تواجد لويس ستيفس في جهازه الفني.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن الاثنين الماضي، تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، لمدة 4 سنوات، خلفا لـ إيهاب جلال.
 

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