الإطاحة بعصام الحضري من جهاز المنتخب.. تعرف على البديل

الخميس، 14-07-2022
02:00 م
أكد البرتغالي لويس ستيفس توليه منصب مدرب حراس منتخب مصر
في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا.
وقال لويس ستيفس في تصريح صحفية: "نعم لقد توليت رسميا
منصب مدرب حراس منتخب مصر
في جهاز فيتوريا".
وكان اتحاد الكرة المصري، حاول الإبقاء على عصام الحضري في
منصب مدرب حراس
مرمى منتخب مصر
، إلا أن روي فيتوريا أصر على تواجد لويس ستيفس في جهازه
الفني.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن الاثنين الماضي،
تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر
، لمدة 4 سنوات، خلفا لـ إيهاب جلال.