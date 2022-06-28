«صلاح» رفض مصافحته.. المدير الفني الجديد للمنتخب يصل القاهرة

الثلاثاء، 28-06-2022
11:03 ص
يصل المدير الفني البرتغالي باولو سوزا
إلى مصر اليوم، لإتمام الاتفاق على تدريب المنتخب المصري، خلفًا
لـ مواطنه البرتغالي كارلوس كيروش، وفقًا لتقارير برتغالية.
وفشلت محاولات اتحاد الكرة في إقناع كارلوس كيروش بالعودة لتدريب منتخب مصر
بعد أزمة مستحقات المدير الفني، بعد الغرامة التي وُقعت على المنتخب بعد التخلف عن
حضور أحد المؤتمرات الصحفية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأكدت الصحافة البرتغالية أن باولو سوزا
أنهى تفاصيل التعاقد مع الاتحاد
المصري لتولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "
record " البرتغالية، أن باولو سوزا
، مدرب نادي فلامنجو البرازيلي
السابق الذي يتولى قيادة منتخب مصر
فنياً، يصل القاهرة اليوم الثلاثاء لبدء مهمته
مع منتخب الفراعنة.
عندما رفض صلاح مصافحة
فريقه
جمعت باولو سوزا
بمحمد صلاح
نجم منتخب مصر
وفريق ليفربول الإنجليزي، مباراة
واحدة كانت بين فريق بازل السويسري ومكابي تل أبيب عندما تولى تدريبه باولو سوزا
عامي 2014 - 2015.
ولعب محمد صلاح
ضد فريق مكابي في ملعبه وفاز بازل بقيادة محمد صلاح
بهدفين
سجل منهما الفرعون المصري هدفًا شهيرًا احتفل بعده بإخراج لسانه لجمهور تل أبيب
ردًا على صافرات الاستهجان، وسجد سجدته الشهيرة في الملعب قبل أن يستبدله المدير
الفني بعد الاطمئنان على نتيجة المباراة.
وكان محمد صلاح
قبل بداية المباراة رفض بسط يده لمصافحة
الفريق الخصم حيث
طبق يديه بطريقة ذكية لتجنب مصافحة
هم وتجنب توقيع أي عقوبة في نفس الوقت.