«كيروش» يتوعد اتحاد الكرة: لن أسكت على هذه الإساءة (حرب تصريحات)

السبت، 25-06-2022
03:05 م
شن البرتغالي كارلوس كيروش
، مدرب منتخب مصر
السابق، هجوما
حادا على الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالعودة لتدريب الفراعنة
مجددا، بالإضافة إلى غضبه من خصم قيمة الغرامة (25 ألف دولار) الموقعة عليه من جانب
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من مستحقاته المتأخرة.
وكان اتحاد الكرة
قد أكد موافقة كارلوس كيروش
على العودة
لتدريب منتخب مصر
، بعد حصوله على مستحقاته المادية المتأخرة.
وقال كيروش
في تصريحات صحفية:" كل هذه المعلومات غير
صحيحة، لم أحصل على كامل مستحقاتي، لم أوافق على تدريب المنتخب، ولم أشكر الاتحاد المصري."
كما كشف كيروش
عن محادثة بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي
للاتحاد المصري لكرة القدم عبر تطبيق "واتساب" والتي جاءت عل النص التالي:
"السيد وليد العطار، لا أعتقد أنك نفس الشخص الذي دعاني لتناول العشاء في منزله،
عار عليك يا سيدي، كيف تملك الشجاعة، كيف تملك الشجاعة لتسيئ لي بهذا القرار؟ أنت تظهر
بوجهين، واحد أمامنا والثاني من خلفنا بعد أن رحلنا، رئيس الاتحاد المصري يعلم أنني
ليس لي علاقة بهذه العقوبة، ولدي شهود وهما اللواء حلمي مشهور وأسامة إسماعيل مدير
إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة
، وجميع أفراد المنتخب الوطني، يشهدون أن عدم حضوري
للمؤتمر الصحفي كان بسبب خطأ من الكاف والشرطة في الكاميرون، كيف تسيئ لي بهذا التصرف
وتخصم الغرامة من راتبي، أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري وأعدك أنني سأقاتل
ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الصادق".
اتحاد الكرة
يرد
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كيروش
لم يتبقى له أي
متأخرات أو مكافآت مالية في مدة توليه الادارة الفنية لمنتخب مصر
.
وحدد اتحاد الكرة
النقاط كالتالي:
1-حصل كيروش
علي رواتبه الشهرية بالكامل حتي رحيله
2- حصل كيروش
على جميع المكافآت الخاصة بالبطولة العربية
3-حصل كيروش
على مكافاة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم
الافريقية
4-حصل كيروش
على مكافأة التأهل لدور الأربعة في بطولة افريقيا
5- لم يحصل كيروش
على مكافآت مباراتي دور ال16 ودور ال8 والدور
الأول وقيمتهم481 الفا و800 جنيه، وذلك بعد خصم مبلغ 25 الف دولار ما يعادل 458 الفا
و750 جنيها مصري، وهي قيمة الغرامة الموقعة على كيروش
من الاتحاد الافريقي كاف، وبالتالي
فالمتبقي له من مستحقات هو 23 الفا و50 جنيه تم تحويلها في حسابه أمس.
6-جميع قيم المكافآت المصروفة جاءت وفقا للائحة الموضوعة
من قبل اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة
وبالتالي التزم المجلس الحالي بكل
بنود اللائحة.
7- المكافآت الاستثنائية " البونص" لا يوجد بها
بند في اللائحة الموضوعة
حازم إمام يوضح
أوضح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
، الخلافات الأخيرة
بين مدرب منتخب مصر
السابق والاتحا، مؤكدا أن لا توجد أي أزمات مع كيروش
، ولم يتم خصم
أي مستحقات مالية منه بدون سبب قائلا: “من الطبيعي خصم نسبة الضرائب من كيروش
وفقًا
للعقد المبرم بيننا، والمدرب البرتغالي حصل على مكافأة كأس الأمم الأفريقية، ما أغضب
كيروش
هو عدم حصوله على المكافأة الخاصة التي وعد بها من قبل جمال علام رئيس الاتحاد
خارج اللائحة، وهذا طبيعي لأنها غير قانونية، قمنا بخصم غرامة كاف من مستحقات كيروش
لأننا لن ندفعها له من خزينة
اتحاد الكرة
”.