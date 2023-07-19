أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب





كشف أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتقل حديثًا إلى البنك الأهلي، تفاصيل مفاوضات الزمالك، من أجل ضمه.

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "مفاوضات مع الزمالك؟ بالفعل تحدث الزمالك معي عبر وكلاء، لكن أوقفت الأمور بسبب ارتباطي بالنادي الأهلي وجماهيره، ومن أهم ايجابيات الموسم الحالي، هو إدراك (حب الجمهور الأهلاوي)، ولذلك احترامًا لجمهور النادي والإدارة رفضت فكرة الانتقال لنادي الزمالك".

كما كشف أيمن أشرف، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وكذلك ما دار بينه وبين إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر الذي تم الإعلان عن صفقة انتقاله رسميًا.

وقال أيمن: "جلست مع محمود الخطيب منذ شهرين، وأبلغني باتخاذ القرار الأفضل لمستقبلي وأن الأهلي سيظل بيتي ومفتوح أمامي، وقدّم لي الحلول منها البقاء داخل النادي الأهلي، أو اتخاذ خطوة الرحيل".

وواصل:" لكني أبلغت الخطيب برغبتي في الانتقال لنادٍ آخر من أجل المشاركة في المباريات لأنه من الصعب البقاء في ظل عدم قناعة كولر بوجودي، وفي النهاية اتخذت القرار بالانضمام لصفوف البنك الأهلي، وبيتي سيظل مفتوحًا أمامي وبعد إنهاء مسيرتي سأعود للنادي مجددًا".

وكان أيمن أشرف قد انتقل إلى صفوف فريق البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.