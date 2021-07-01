تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

الخميس، 01-07-2021
09:44 ص
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز
،
في التاسعة من مساء اليوم الخمس، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري
المصري .
ويحتل الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني المركز الثالث
برصيد 41 نقطة من 19 مباراة
بينما يحتل بيراميدز
بقيادة مدربه الجديد تاكيس جونياس
المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
ومن المرجح أن يعتمد موسيماني مدرب الأهلي على التشكيل
ة التالية:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي
معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.
خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.
ومن المنتظر أن يعتمد جونياس مدرب وادي دجلة على التشكيل
ة
التالية:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد
حمدي.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد
– عمر جابر.
خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.