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الأهلي يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل ساعات من لقاء بالميراس

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-02-2021 03:29 م
فاجئت إدارة النادى الأهلى، لاعبى الفريق بقرار جديد حال الفوز على بطال البرازيل نادي بالميراس .

وقررت الإدارة صرف مكافأة المشاركة في مونديال الأندية عقب عودة الفريق من قطر، وقبل مواجهة المريخ السودانى في دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك بهدف تشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات خلال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، وحرصت الإدارة على إبلاغ اللاعبين بموعد صرف المكافآت قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام بالميراس البرازيلى المقررر مساء اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لتشجيع اللاعبين على تحقيق البرونزية وإنهاء المشوار بالمونديال بشكل جيد بعد نجاح الفريق في الفوز على الدحيل القطرى والخسارة من بايرين ميونخ الألمانى في نصف نهائى المونديال.
 

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