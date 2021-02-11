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موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

الأهلي وبالميراس أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-02-2021 02:53 م المصريون
يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في تمام  الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة والتى توافق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لدولة قطر والسادسة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

و يشهد اليوم لعب مباراتين ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، وهي مباراة نهائي كأس العالم للأندية ومباراة الميدالية البرونزية، ويتقابل بايرن ميونخ وتايجرز أونال فى النهائي، بينما يلعب الأهلي وبالميراس البرازيلي مباراة المركز الثالث على الميدالية البرونزية.


كانت مجموعة قنوات بين سبورت قد أعلنت عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي على الميدالية البرونزية وهي ولحسن الحظ أن القناة أعلنت هذه المرة ايضًا نقل مباراة الأهلي وبالميرا س على قناة بين سبورت المفتوحة على تردد: 12765 أو 11054 - معدل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 4/3 .

هذا بالإضافة إلى إحدي قنواتها المشفرة.وهي قناة بين سبورت 1 - beIN spoerts HD 1 ، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من الساعة 3.30 مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة ويستمر حتى الثامنة مساءًا.








 

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