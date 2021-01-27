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موقف محمد هاني من المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد هاني
محمد هانى
 
الأربعاء، 27-01-2021 01:29 م أمير سعد
كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن مدة غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بعد إصابته في مباراة بيراميدز أمس الثلاثاء في بطولة الدوري العام.

وقال طبيب الأهلي: "الآشعة أثبتت إصابة محمد هاني بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى".

وتابع: "سيغيب محمد هاني لمدة أسبوع، وسيلحق بمباراة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية".

وعن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة لأكرم توفيق، أوضح: "مسحة أكرم توفيق سلبية ويشارك في التدريبات الجماعية الآن".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك بها الأحمر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.
 

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