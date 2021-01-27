موقف محمد هاني من المشاركة في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 27-01-2021
01:29 م
أمير سعد
كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن مدة غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بعد إصابته في مباراة بيراميدز أمس الثلاثاء في بطولة الدوري العام.
وقال طبيب الأهلي: "الآشعة أثبتت إصابة محمد هاني بشد في العضلة
الخلفية من الدرجة الأولى".
وتابع: "سيغيب محمد هاني لمدة
أسبوع، وسيلحق بمباراة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية
".
وعن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة لأكرم
توفيق، أوضح: "مسحة أكرم توفيق سلبية ويشارك في التدريبات الجماعية
الآن".
جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة
الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في بطولة كأس العالم للأندية
والتي يشارك بها الأحمر
بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.