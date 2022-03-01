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«شبانة» يكشف سبب استبعاد «موسيماني» لنجم الأهلي من مباراة اليوم

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موسيماني
Native
Teads
الثلاثاء، 01-03-2022 09:18 ص

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز والتي ضمت 22 لاعبًا يسافرون إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة ".
وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " : ياسر إبراهيم يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية والتي أجبرته على الغياب عن المشاركة في مران الفريق الجماعي ظهر الإثنين ومن ثم تسببت في استبعاده من قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري".
وواصل: "أضاف المصدر أن ياسر إبراهيم سيخضع  لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوقوف على حجم الإصابة وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتجهيزه للمشاركة أمام المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا".
 

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