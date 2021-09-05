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الأهلي يعلن عن 5 قرارات جديدة في اجتماع اليوم

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الخطيب
Native
الأحد، 05-09-2021 09:51 م

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- اعتبار الجلسة ممتدة لدراسة ومناقشة جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
- اعتماد توصية اللجنة المشكلة لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار الدكتور سعد أحمد شلبي مديرًا تنفيذيًّا للنادي، اعتبارًا من اليوم، كما رشحت اللجنة أسماء بعض المتقدمين ممن لم يقع عليهم الاختيار للعمل في فرع النادي بالتجمع الخامس.
- تكريم محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي نظرًا لعطائهما الكبير للنادي الأهلي عبر مناصب عدة شغلها كل منهما خلال مسيرة عمله، على أن يقام التكريم على هامش احتفالات النادي لفريق الكرة المتوج بالنجمة الإفريقية العاشرة.
- تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والأثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس، وكذلك مناطق جلوس الأعضاء، واختيار الأفضل من بين عدة تصورات مقدمة.
- الموافقة على طرح مقر للبنوك بفرع الأهلي بالتجمع الخامس، كإحدى الخدمات المهمة لأعضاء النادي.
 

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