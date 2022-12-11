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الأهلي يحصل على مكافأة كبيرة من كأس العالم

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بدر بانون
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الأحد، 11-12-2022 10:33 ص
كشف أحمد عبدون، خبير التسويق الرياضي، سبب حصول الأهلي على مكاسب مادية من تواجد بدر بانون لاعب الفريق السابق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وتأهله مع منتخب بلاده إلى نصف النهائي.

وتغلب أسود الأطلس مساء أمس السبت على المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-0 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وقال عبدون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد الدولي لكرة القدم يكافئ الفرق الذي تواجد معها اللاعب المشارك في كأس العالم خلال آخر موسمين وبالتالي من حق الأهلي الحصول على المكافأة المالية نظرا لتواجد بانون مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وتطرق عبدون للحديث عن منتخب المغرب قائلا: "هناك تطور في المغرب خلال الفترة الماضية كان مؤشرا واضحا للنجاح فضلا عن نفوذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي المساهم في هذا النجاح".

ويلتقي منتخب المغرب نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي، بملعب البيت.
 

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