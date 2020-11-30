بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في الموسم الجديد

الإثنين، 30-11-2020
07:04 ص
المصريون
كشف الإعلامي ابو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن النادي الأهلي استقر على رحيل عدد من اللاعبين.
وقال "زكي" في برنامجه إن الأهلي استقر على رحيل السنغالي أليو بادجي
وتم إبلاغه بالأمر وحاليا يبحث عن عرض حيث تلقى عدة عروض أبرزها من نادي درجة ثانية بفرنسا ، و نادي في بولندا ، واللاعب لا مشكلة لديه في الرحيل.
وأضاف: اللاعب الثاني هو جيرالدو لكنه يماطل مع إدارة النادي الأهلي للحصول على مبلغ مالي كبير.
وأردف: الثالث هو أحمد الشيخ ، أما الرابع هو صالح جمعة.